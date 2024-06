Umei José dos Reis Sales: Imersão cultural com vivências juninas

Enriquecendo o conhecimento dos alunos, a direção da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) José dos Reis Sales, no Parque São Jorge, preparou uma semana de vivências juninas com o tema “Tudo o que o Brasil tem de bom” com encerramento nesta sexta-feira (28).

