UNEMAT abre inscrições para especialização em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio no Polo UAB de Sorriso A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) lançou o edital nº 13/2025 – PROEG/DEAD para o curso de especialização lato sensu...

A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) lançou o edital nº 13/2025 – PROEG/DEAD para o curso de especialização lato sensu em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio (GEPEM), ofertado na modalidade a distância, por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Para o Polo UAB de Sorriso estão disponíveis 40 vagas.

