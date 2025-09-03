Unemat abre inscrições para graduação a distância em Ciências Contábeis O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Sorriso foi contemplado com vagas no curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, ofertado...

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Sorriso foi contemplado com vagas no curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, ofertado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) na modalidade a distância. As vagas fazem parte do Edital nº 006/2025, que disponibiliza ao todo 600 oportunidades em cursos de graduação, distribuídas também para polos em diferentes municípios. O processo seletivo será realizado exclusivamente pela internet, com base no histórico escolar do ensino médio ou documento equivalente.

Leia Mais em Momento MT: