Unemat abre inscrições para processo seletivo especial para 22 cursos

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou o edital da Seleção Especial para ingresso no segundo semestre letivo de 2025. O edital completo e a página de inscrições podem ser acessados clicando aqui. As inscrições são on-line e podem ser feitas a partir desta terça-feira (8) até 21 de julho. Podem participar da Seleção Especial os candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das edições: 2024, 2023, 2022, 2021 ou 2020, e que tenham obtido nota mínima de 200 pontos na redação da edição apresentada pelo candidato.

