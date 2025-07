Unemat aprova projeto em chamada nacional de inovação e tecnologia A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) foi destaque na Chamada Pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI...

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) foi destaque na Chamada Pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) de fomento à expansão e desenvolvimento da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Entre todas as instituições estaduais da região Centro-Oeste, a Unemat teve o melhor desempenho em termos de nota e aprovação com recursos.

