Unemat divulga obras literárias e data preliminar do Vestibular A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) realizará vestibular próprio no segundo semestre de 2025, para ingresso no período...

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) realizará vestibular próprio no segundo semestre de 2025, para ingresso no período letivo 2026/1. As provas serão no dia 30 de novembro de 2025. Os interessados devem acompanhar o site e as redes sociais oficiais da Unemat, onde o edital será divulgado assim que for publicado. Para acessar a página oficial da Unemat no Facebook, clique aqui. Para acessar o perfil oficial da Unemat no Instagram, clique aqui.

Saiba mais sobre as obras literárias e detalhes do vestibular consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: