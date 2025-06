Unemat é a única em MT a aprovar projeto em Edital do Ministério da Saúde Projeto da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) é o único aprovado no Estado pelo Programa de Educação pelo Trabalho para...

Projeto da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) é o único aprovado no Estado pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde-Digital) do Ministério da Saúde. Foram contemplados 91 dos 256 projetos homologados. Mato Grosso homologou 3, dos 22 do Centro-Oeste. “Saúde Conectada: Acesso, Integralidade e Empoderamento Digital para Saúde” é o projeto aprovado da Unemat.

