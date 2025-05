Unemat ganha 23 medalhas de ouro durante Meeting Paralímpico A delegação do Centro de Referência Paralímpico da Universidade do Estado de Mato Grosso (CRPB-Unemat) disputou o Meeting Paralímpico...

A delegação do Centro de Referência Paralímpico da Universidade do Estado de Mato Grosso (CRPB-Unemat) disputou o Meeting Paralímpico Loterias Caixa no dia 3 de maio, em Cuiabá, e conquistou 26 medalhas nas competições do Intercentros e da Seletiva das Paraolimpíadas Escolares. Juntos, os 11 atletas faturaram 23 medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze no evento.

Para mais detalhes sobre essas conquistas impressionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: