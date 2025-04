União de forças realiza mais sonhos da casa própria em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou nesta quinta-feira (24) um importante marco para a política habitacional do município.... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 23h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h40 ) twitter

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou nesta quinta-feira (24) um importante marco para a política habitacional do município. Autoridades nacionais, estaduais e municipais marcaram presença com o lançamento do Residencial Jardim Esperança I, onde duas mil moradias serão construídas. Nesta primeira etapa, foram lançadas 1.008 casas. Com investimento superior a R$ 191 milhões, a ação integra o programa Ser Luverdense Habitação, em parceria com os programas Ser Família Habitação, do Governo de Mato Grosso, e Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

