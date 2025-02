Unidade de pronto atendimento passa por adequações para ampliar capacidade de atendimento Sala de medicação será mais que duplicada. Obras vão durar 10 dias e não vão interromper funcionamento Com a abertura de duas novas... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 13h07 (Atualizado em 23/01/2025 - 13h07 ) twitter

Sala de medicação será mais que duplicada. Obras vão durar 10 dias e não vão interromper funcionamento Com a abertura de duas novas salas, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Ipase, em Várzea Grande, vai aumentar 100%, de 20 para 42, o número de cadeiras para medicação. A reforma para readequação, que inclui também os trabalhos de acabamento, pintura e elétrica, teve início na noite de ontem (22), com prazo de conclusão de 10 dias.

Saiba mais sobre as melhorias na UPA Ipase e como isso impactará o atendimento à população no nosso parceiro Momento MT.

