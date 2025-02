Unidade móvel do MT Hemocentro realizará coletas de sangue em frente à SES A unidade móvel do MT Hemocentro estará disponível para coletas de sangue nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, em frente à sede da Secretaria... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A unidade móvel do MT Hemocentro estará disponível para coletas de sangue nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, em frente à sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES), no Centro Político, em Cuiabá. As doações ocorrem das 8h às 11h, e das 13h às 17h. “Temos muitos servidores no Centro Político que querem doar, mas que, por causa do trabalho, não conseguem ir até a sede do MT Hemocentro. Essa ação é uma oportunidade para facilitar a doação de sangue e levar para tantas pessoas a chance de fazer o bem ao próximo. Contamos com a solidariedade de todos”, declarou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Não perca a chance de ajudar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Fiscalização interdita boxes inativos e notifica permissionários

Prefeitura recebe área da Empaer e escritório técnico para fortalecer agricultura familiar

Polícia Civil prende em flagrante suspeito de vender contas para aplicação de golpes