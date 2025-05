Unidade móvel para diagnóstico de tuberculose no sistema prisional de MT ganha reconhecimento nacional A Unidade Móvel de Exames e Diagnósticos da Secretaria de Estado de Saúde, que presta atendimento a unidade prisionais da Secretaria... Momento MT|Do R7 11/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 11/05/2025 - 20h26 ) twitter

A Unidade Móvel de Exames e Diagnósticos da Secretaria de Estado de Saúde, que presta atendimento a unidade prisionais da Secretaria de Justiça no rastreio de tuberculose, recebeu nesta semana, em Brasília, reconhecimento do Ministério da Saúde pelo trabalho desenvolvido no Sistema Penitenciário estadual.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seu impacto na saúde penitenciária, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

