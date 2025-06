Momento MT |Do R7

Unidade móvel realiza 272 exames de tuberculose em unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande A unidade móvel de prevenção à tuberculose da Secretaria de Estado de Saúde (SES) participou, em parceria com a Secretaria de Estado...

A unidade móvel de prevenção à tuberculose da Secretaria de Estado de Saúde (SES) participou, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), da Ação de Cidadania promovida pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Sistema Penitenciário de Mato Grosso.

