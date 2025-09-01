Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá iniciam programação especial de prevenção ao suicídio As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cuiabá iniciaram, nesta semana, uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo, campanha...

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cuiabá iniciaram, nesta semana, uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à prevenção do suicídio e à valorização da vida. A mobilização acontece em todas as regionais da capital e segue até o fim do mês, com ações durante a semana e programações especiais aos sábados, para alcançar também a população que não consegue ir às unidades em dias úteis.

