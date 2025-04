Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá já contam com vacina contra gripe Teve início nesta segunda-feira (7) em Cuiabá a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), com doses disponíveis em...

Teve início nesta segunda-feira (7) em Cuiabá a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), com doses disponíveis em todas as 73 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital. A ação segue orientação do Ministério da Saúde e pretende proteger os grupos mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus da gripe. A vacina protege contra três tipos do vírus influenza: H1N1, H3N2 e influenza B.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

Leia Mais em Momento MT: