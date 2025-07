Unidades de saúde 24h passam a contar com segurança reforçada para garantir mais proteção a pacientes e profissionais Medida visa manter o ambiente hospitalar mais organizado, com controle de entrada e saída de pessoas, contribuindo para a prevenção... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h38 ) twitter

Medida visa manter o ambiente hospitalar mais organizado, com controle de entrada e saída de pessoas, contribuindo para a prevenção de possíveis infecções e para o bom andamento dos atendimentos. Com o objetivo de garantir mais tranquilidade, controle e segurança para pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, todas as unidades de saúde públicas que funcionam 24 horas em Várzea Grande — pronto-socorro e UPAs — passaram a contar com vigilância presencial durante todo o dia e a noite, desde a semana passada.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela impacta a segurança nas unidades de saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

