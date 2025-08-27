Logo R7.com
Unidades de Saúde ampliam horário com atendimento à noite esta semana

Visando intensificar a atuação em estratégias de promoção e prevenção da saúde, nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde, por...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Visando intensificar a atuação em estratégias de promoção e prevenção da saúde, nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Atenção Primária, está realizando a Campanha Extraturno, promovendo atendimentos em horário alternativo para pacientes que têm dificuldade em procurar os serviços no horário comercial.

