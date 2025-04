Unidades de Saúde realizam mais de 1,1 mil atendimentos em ações do programa Hiperdia

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), realizou no último sábado (12) mais uma etapa das ações do programa Hiperdia, voltado para o acompanhamento e cuidado de pacientes com hipertensão arterial e diabetes. Ao todo, foram realizados 1.117 atendimentos e aplicadas 196 doses de vacinas nas unidades participantes.

