Unidades de saúde terão programação especial para o Dia da Mulher Diversas unidades de saúde de Cuiabá estarão abertas neste sábado 8 de março, das 08h às 17h, sem intervalo para o almoço, em uma grande... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diversas unidades de saúde de Cuiabá estarão abertas neste sábado 8 de março, das 08h às 17h, sem intervalo para o almoço, em uma grande ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa faz parte da campanha “Março Lilás”, reforçando a importância do cuidado contínuo com a saúde feminina. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante ação voltada à saúde da mulher! Leia Mais em Momento MT: Pedal da Guarda Municipal homenageia mulheres no passeio desta quinta-feira

Secretaria de Saúde de Cuiabá divulga Plano de Contingência para arboviroses

Agricultores destacam incentivo da prefeitura na realização Feira da Família