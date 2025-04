Unidades regionais da Sema são reestruturadas para melhorar atendimento à população Das nove diretorias regionais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), três já tiveram as obras de reestruturação concluídas... Momento MT|Do R7 20/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 20/04/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Das nove diretorias regionais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), três já tiveram as obras de reestruturação concluídas, outras quatro estão em fase final de conclusão e as duas últimas com projetos em fase de orçamento para licitação ou em elaboração. As novas edificações possuem estrutura moderna, funcional e acessível.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre as unidades da Sema!

Leia Mais em Momento MT:

Seduc entrega às escolas indígenas livros para alfabetização em língua materna

Carne bovina responde por 90% do faturamento das exportações de Mato Grosso no 1º trimestre

Obras dos novos Hospitais Regionais avançam em Mato Grosso; veja status