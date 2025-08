Uniselva apresenta estrutura e vitrine de projetos em primeira visita O projeto “Fundações de Portas Abertas” foi oficialmente lançado na segunda-feira (4), com a primeira visita realizada à Fundação Uniselva... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h38 ) twitter

O projeto “Fundações de Portas Abertas” foi oficialmente lançado na segunda-feira (4), com a primeira visita realizada à Fundação Uniselva, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Idealizada em parceria entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) e entidades do terceiro setor, a iniciativa é inédita e tem como objetivo fortalecer o diálogo e a cooperação entre as fundações privadas de Cuiabá e Várzea Grande.Durante a primeira visita, os representantes das fundações tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura e o funcionamento da Uniselva, além de três projetos destacados como cases de sucesso. A programação também incluiu espaço para diálogo, perguntas, troca de experiências, coffee break e uma visita guiada à Fundação. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura abre credenciamento para médicos especialistas em diversas áreas

