Universidade Federal do Pará é selecionada para sediar nova Célula BIM do Projeto Construa Brasil na Região Norte

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), por meio do Projeto Construa Brasil, anunciou a Universidade Federal do Pará (UFPA) como a instituição de ensino selecionada para implementar a terceira Célula BIM do país, a primeira na Região Norte. A UFPA foi escolhida após um processo seletivo que contou com a inscrição de sete instituições de ensino superior da região.

