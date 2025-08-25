UPA Leblon passa a ter exames de tomografia 24 horas A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá retomou os atendimentos de exames de tomografia na UPA Leblon, passando a ser 24h a partir...

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá retomou os atendimentos de exames de tomografia na UPA Leblon, passando a ser 24h a partir desta segunda-feira (25). A reativação do serviço representa um importante avanço para a saúde pública da capital, trazendo mais agilidade, qualidade no atendimento e segurança para os pacientes.

Saiba mais sobre essa importante conquista para a saúde pública no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: