Upa recebe ação do Abril Verde sobre Segurança do Trabalhador

Em alusão à campanha Abril Verde, que enfatiza a importância da saúde e segurança no trabalho e a luta por ambientes laborais mais saudáveis, a Comissão de Integração de Ensino e Serviço (CIES), em parceria com acadêmicos de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, promoveu nesta quinta-feira (17), uma capacitação para os profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), destacando medidas preventivas e boas práticas no ambiente laboral.

