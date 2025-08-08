UPAs de Cuiabá zeram internações nas salas de medicação A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá alcançou, nesta sexta-feira (09), um marco importante na rede de urgência e emergência: todas...

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá alcançou, nesta sexta-feira (09), um marco importante na rede de urgência e emergência: todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital estão sem pacientes internados nas salas de medicação por falta de vagas em enfermarias hospitalares. O resultado é fruto de uma força-tarefa entre as equipes da atenção secundária, terciária, regulação estadual e os hospitais da rede municipal.

