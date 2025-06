UPAs Morada do Ouro e Jarim Leblon terão reforço de médico triagista e enfermeiros As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Morada do Ouro e do Jardim Leblon, em Cuiabá, passam a contar, a partir desta segunda-feira... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 17h59 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h59 ) twitter

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Morada do Ouro e do Jardim Leblon, em Cuiabá, passam a contar, a partir desta segunda-feira (2) com um reforço no atendimento médico. Um novo clínico geral será incluído nas equipes para atender pacientes classificados como casos "verdes", ou seja, de menor urgência. Esse profissional, denominado médico triagista também será auxiliado por mais um enfermeiro e técnicos de enfermagem. A nova atuação acontecerá nas segundas e terças-feiras, das 13h até 23h59, horário em que historicamente há maior volume de atendimentos nas unidades. A medida atende a uma solicitação direta do prefeito Abilio Brunini e tem como objetivo melhorar o fluxo de pacientes e reduzir o tempo de espera, principalmente no início da semana.

