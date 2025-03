Urgência em exames infantis é tema de ação dos Doutores Palhaços na Santa Casa

O Hospital Estadual Santa Casa, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) em Cuiabá, promoveu, nesta quarta e quinta-feira (26 e 27.03), duas apresentações do projeto “Doutores Palhaços” sobre a importância da organização da equipe para a realização de exames em crianças. Segundo a superintendente de enfermagem do Hospital Estadual, Dileuza Alves Macedo, a ação teve o objetivo de conscientizar, de forma lúdica, os profissionais responsáveis pela realização dos exames de urgência no pronto atendimento infantil. As apresentações duraram cerca de 20 minutos.

