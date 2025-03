Uso de bioinsumos deve ultrapassar 20% de expansão em 2025

O mercado de bioinsumos no Brasil, que inclui tecnologias como biofungicidas e solubilizadores de nutrientes, segue em rápida expansão e deve alcançar uma taxa de crescimento superior a 20% em 2025, conforme especialistas do setor. Durante o 2º Workshop ANPII Bio de Inteligência de Mercado, realizado pela Associação Nacional de Promoção e Inovação da Indústria de Biológicos (ANPII Bio), foram discutidas as principais tendências desse segmento, que tem se tornado cada vez mais acessível aos produtores, independentemente do porte de suas propriedades.

Saiba mais sobre essa tendência promissora e suas implicações para a agricultura no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: