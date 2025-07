Vacina contra a Gripe está disponível para todos a partir desta terça-feira (01)

Momento MT |Do R7

A partir desta terça-feira (01), a vacina contra a gripe (Influenza) está disponível para todos os públicos. A medida visa ampliar a proteção e reduzir o número de casos na população geral. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde (UBS) e para ser imunizado, basta apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacinação.

