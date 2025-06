Vacina contra a Influenza é oferecida aos sábados em três shoppings de Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá, numa ação conjunta do núcleo de apoio à primeira dama Samantha Iris com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS...

A Prefeitura de Cuiabá, numa ação conjunta do núcleo de apoio à primeira dama Samantha Iris com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passa a oferecer nos dias de sábado do mês de junho pontos de vacinação contra o vírus da Influenza em três Shoppings Centers (Pantanal, Estação e Três Américas). A primeira oferta de vacinação ocorreu neste sábado (7), contemplando grupos prioritários (Confira à relação no final do texto).

