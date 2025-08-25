Vacinação Antirrábica aconteceu neste sábado nos Distritos O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado, 23 de agosto, a...

O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado, 23 de agosto, a Campanha de Vacinação Antirrábica nos distritos. As equipes se mobilizaram para atender cães e gatos, garantindo a imunização contra a raiva uma doença grave que pode atingir tanto animais quanto seres humanos. Durante todo o dia, foram montados pontos fixos de vacinação, ampliando o acesso das famílias que vivem em áreas mais afastadas.

