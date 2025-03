Vacinação contra a gripe começa na próxima semana para grupo prioritário

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dará início na próxima segunda-feira (07) à campanha de vacinação contra a gripe. Inicialmente, a cidade recebeu 14 mil doses do imunizante, que serão destinadas aos primeiros grupos prioritários. Durante esta semana as doses serão distribuídas às Unidades Básicas de Saúde (UBS), de acordo com a demanda de cada unidade. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, da 1ª à 12ª Semana Epidemiológica (SE), foram registrados 50 casos confirmados sem internação, 08 casos confirmados com internação e 02 óbitos por influenza.

