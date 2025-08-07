Vacinação nas Escolas continua nesta sexta-feira na E. M. Valter Leite
A campanha Vacinação nas Escolas segue avançando e, nesta sexta-feira (08), é a vez da Escola Municipal Valter Leite Pereira receber...
A campanha Vacinação nas Escolas segue avançando e, nesta sexta-feira (08), é a vez da Escola Municipal Valter Leite Pereira receber a equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação contempla a vacinação contra a gripe e a atualização do calendário nacional. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação nas escolas! Leia Mais em Momento MT:
A campanha Vacinação nas Escolas segue avançando e, nesta sexta-feira (08), é a vez da Escola Municipal Valter Leite Pereira receber a equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação contempla a vacinação contra a gripe e a atualização do calendário nacional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação nas escolas!
Leia Mais em Momento MT: