Vacinação nas Escolas continua nesta sexta-feira na Valter Leite
A campanha Vacinação nas Escolas segue avançando e, nesta sexta-feira (08), é a vez da Escola Municipal Valter Leite Pereira receber a equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação contempla a vacinação contra a gripe e a atualização do calendário nacional.
