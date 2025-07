Vacinação no Fórum de Várzea Grande garante mais proteção aos servidores da Comarca A Secretaria de Saúde reforça que ações como essas podem ser realizadas mediante solicitação prévia dos órgãos e instituições interessadas... Momento MT|Do R7 20/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 17h57 ) twitter

A Secretaria de Saúde reforça que ações como essas podem ser realizadas mediante solicitação prévia dos órgãos e instituições interessadas. Equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande esteve no Fórum da Comarca de Várzea Grande, imunizando os servidores com a vacina da Influenza. De acordo com a gestora administrativa do Fórum, Heloiza Marques, a iniciativa partiu de uma solicitação unânime dos colaboradores e prontamente atendida pela Secretaria Municipal de Saúde. “Essa mobilização mostra o quanto os servidores estão conscientes sobre a importância da vacina. Foi uma solicitação extremamente positiva, que visa não só a proteção individual, mas também o cuidado com os colegas de trabalho e com o público que frequenta o fórum diariamente”, frisou.

