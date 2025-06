Vacinação nos shoppings recebe elogios e amplia imunização

Momento MT |Do R7

Cuiabá teve o 2º sábado de junho de vacinação em shoppings, promovida pela Prefeitura de Cuiabá, com objetivo de ampliar o acesso à imunização contra a gripe na capital. As unidades parceiras são o Pantanal Shopping, Shopping Estação Cuiabá e Shopping Três Américas. Neles, houve movimentação constante de pessoas pertencentes ao público-alvo da campanha contra a Influenza. A ação, coordenada pelo Núcleo da Primeira-Dama Samantha Iris em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem se mostrado eficiente para facilitar o acesso à vacina e ampliar a cobertura vacinal.

