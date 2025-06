Vacinação volante contra a raiva leva proteção aos bairros de Várzea Grande Equipes vão percorrer a cidade com a missão de imunizar cães e gatos contra a raiva A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h36 ) twitter

Momento MT

Equipes vão percorrer a cidade com a missão de imunizar cães e gatos contra a raiva A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Zoonose, inicia na próxima segunda-feira, 9, ações de vacinação volante contra a raiva animal nos bairros da cidade. Com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde animal, equipes estão percorrendo bairros e comunidades com uma estrutura itinerante para aplicar gratuitamente a vacina antirrábica em cães e gatos a partir de três meses de idade.

