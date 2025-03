Vacinas de HPV estão disponíveis nas unidades de saúde de Várzea Grande O público alvo continua sendo formado por meninos e meninas entre 9 a 14 anos O Ministério da Saúde adotou uma nova estratégia de vacinação... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h07 ) twitter

O público alvo continua sendo formado por meninos e meninas entre 9 a 14 anos. O Ministério da Saúde adotou uma nova estratégia de vacinação para o HPV (sigla em inglês Papilomavirus Humano), que agora é em dose única substituindo o antigo modelo em duas aplicações. A recomendação da dose única foi embasada em estudos com evidências robustas sobre a eficácia do esquema frente às versões com duas ou três etapas. Além disso, o esquema segue as recomendações mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O público alvo continua sendo formado por meninos e meninas entre 9 a 14 anos.

