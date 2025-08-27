Vaga de adesivador paga R$ 2,6 mil; confira outras 361 oportunidades no Sine O Sine Municipal de Cuiabá está com 362 oportunidades de emprego abertas nesta quarta-feira (27). As vagas abrangem diferentes áreas...

O Sine Municipal de Cuiabá está com 362 oportunidades de emprego abertas nesta quarta-feira (27). As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com destaque para algumas funções com boa remuneração e benefícios.

Leia Mais em Momento MT: