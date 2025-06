Vai à sanção Dia Nacional do Coco de Roda, da Ciranda e da Mazurca Segue para a sanção do presidente da República o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Coco de Roda, da Ciranda e da Mazurca, a... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h56 ) twitter

Segue para a sanção do presidente da República o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Coco de Roda, da Ciranda e da Mazurca, a ser celebrado anualmente no dia 26 de julho. O projeto (PL 2.079/2023) foi aprovado nesta terça-feira (10) pela Comissão de Educação e Cultura (CE), em decisão terminativa. A matéria contou com parecer favorável da senadora Augusta Brito (PT-CE). Durante a reunião da CE nesta terça, o parecer foi lido pelo senador Paulo Paim (PT-RS). Para saber mais sobre a importância dessa data e suas implicações culturais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão debate PEC da Segurança Pública com representantes de prefeitos e governadores

