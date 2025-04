Vai fortalecer as ações da assistência social nos municípios”, afirma prefeito durante entrega de carro novo O Governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (10.4), a entrega de 141 veículos do programa SER Família, destinados a equipar os...

O Governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (10.4), a entrega de 141 veículos do programa SER Família, destinados a equipar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (POP) nos municípios de Mato Grosso. Os automóveis foram adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), totalizando um investimento de R$ 15,6 milhões. A aquisição foi coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).



