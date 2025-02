Momento MT |Do R7

Vamos chegar entre os cinco melhores estados do país em Educação”, destaca governador O governador Mauro Mendes afirmou que o esforço conjunto entre Governo, profissionais da Educação e estudantes vai levar a Educação...

O governador Mauro Mendes afirmou que o esforço conjunto entre Governo, profissionais da Educação e estudantes vai levar a Educação em Mato Grosso a estar “entre as cinco melhores do país”. Mauro participou da abertura da Semana Pedagógica, na noite desta terça-feira (21.01), no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá. O evento reuniu milhares de profissionais da educação de todo o estado para uma semana de planejamento, oficinas e palestras voltadas ao retorno às aulas, em fevereiro.

