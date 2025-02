Vamos rodar Várzea Grande apresentando nossa produção”, anunciou Flávia Moretti A partir desse ano, a ‘feirinha da prefeitura’ ganha posição de destaque entre as ações do município e será realizada de maneira itinerante... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h07 ) twitter

A partir desse ano, a ‘feirinha da prefeitura’ ganha posição de destaque entre as ações do município e será realizada de maneira itinerante, chegando a todas as regiões da cidade. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), abriu nesta manhã (6), a primeira edição da Feira da Família, a Feira FAM, que passa ser realizada na praça central do Paço Municipal Couto Magalhães, ganhando destaque, visibilidade e importância que sempre mereceu. “A nossa feira não será mais escondida e vamos levá-la para toda Várzea Grande”, anunciou.

