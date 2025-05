Van do Sine na Praça da República oferta 314 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho está com 314 vagas disponíveis nesta segunda-feira (26). Entre elas, 72 temporárias e não exige experiência, sendo para supervisor administrativo, auxiliar de logística e assistente de logística. Os salários e benefícios variam conforme as funções. Nesta segunda-feira, a Van do Sine da Gente está atendendo na Praça da República, no Centro da Capital, e também pode fornecer mais detalhes e encaminhamentos para entrevistas, além do Sine Municipal, no bairro Poção. Em ambos os locais, o atendimento vai até as 17h.

