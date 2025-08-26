Van Rosa do SER Família Mulher reforça políticas de prevenção e proteção às mulheres no Estado A Van Rosa do Programa SER Família Mulher está levando neste mês de Agosto, informações acerca do combate à violência contra a mulher...

A Van Rosa do Programa SER Família Mulher está levando neste mês de Agosto, informações acerca do combate à violência contra a mulher e o feminicídio. Itiquira, Matupá e Várzea Grande foram alguns dos municípios que receberam a Van Rosa de atendimento do programa.

