Vanessa Lopes curte Lollapalooza com namorado e beija muito: ‘Primeira noite’

Vanessa Lopes, de 23 anos, e o namorado, o cantor Lucas Mamede, de 22 anos, curtiram juntos o primeiro dia de Lollapalooza nesta sexta-feira (28). Os dois comemoraram um ano de relacionamento no começo de dezembro do ano passado. Além de beijar muito o amado, Vanessa ainda mandou muito bem no look, escolhendo uma roupa bem confortável e caprichou na maquiagem.

