Várzea Grande abre inscrições para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional Cada curso terá 30 vagas, sendo 20 para realização imediata e 10 para cadastro reserva. Caso haja grande demanda, novas turmas poderão... Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 21h25 (Atualizado em 21/02/2025 - 21h25 )

A prefeitura de Várzea Grande está ofertando cinco cursos gratuitos de qualificação profissional para a população. As oportunidades abrangem diferentes áreas e são voltadas para jovens e adultos que buscam capacitação para o mercado de trabalho. A oportunidade é fruto de uma parceria da secretaria de Assistência Social com o governo do Estado, através do programa SER Família Capacita, e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Saiba mais sobre como se inscrever e as oportunidades disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

