Várzea Grande abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

Em Várzea Grande serão ofertados quatro tipos de cursos profissionalizantes: Montador e reparador de computador, Assistente de Recursos Humanos, Eletricista de instalações prediais e Operador de computador. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Estadual de Assistência Social (Setasc), informa que já estão abertas as inscrições para cursos gratuitos, ofertados pelo programa do governo do Estado de Mato Grosso, o Ser Família Capacita.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como se inscrever e aproveitar essa oportunidade!

