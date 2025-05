Várzea Grande anuncia novos cursos com início imediato Além de gratuitas, as cinco capacitações têm certificado, porém, as vagas são limitadas A Prefeitura de Várzea Grande abriu inscrições... Momento MT|Do R7 09/05/2025 - 19h28 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Além de gratuitas, as cinco capacitações têm certificado, porém, as vagas são limitadas. A Prefeitura de Várzea Grande abriu inscrições para cinco cursos gratuitos com certificação profissional, em parceria com o governo do Estado (Setasc), o programa Ser Família Capacita e o Senai. As aulas começam já na segunda-feira, 12 de maio, no Senai de Várzea Grande. As vagas são limitadas.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os cursos disponíveis e como se inscrever!

Leia Mais em Momento MT:

Câmara de Cuiabá celebra o Dia das Mães com programação especial para servidoras

Incentivo à contratação de menores aprendizes será votado na CAE

Várzea Grande celebra 158 anos com programação intensa e participativa