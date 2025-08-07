Várzea Grande anuncia seu primeiro festival de pesca Estande de Várzea Grande pode ser visitado até domingo, 10, durante o 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva, o FIPe O estande... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Estande de Várzea Grande pode ser visitado até domingo, 10, durante o 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva, o FIPe

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o festival!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura realiza serviços urbanos em diversos bairros nesta sexta-feira, dia 8

Comissão aprova projeto que garante doula e tradutor de Libras em maternidades

Motoristas desrespeitam interdição e estragam microrrevestimento na Lions